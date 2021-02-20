面對財赤料達3,000億巨大數字，財爺陳茂波早前「放風」，即將公佈的《財政預算案》未必「派糖」，甚至「減糖」。而政府收入來源之一的地價收益，本報統計，2020至21財政年度跌穿千億水平，暫錄664.6億元，按年激減41％。因應地價屬政府非經營收入，波幅較大，陳茂波上月發表網誌透露，有建議開徵稅項增加稅收，有指物業增值稅成考慮之列。學者認為即使想法可行，政府在失去管治威信下難推加稅措施。有關稅項降低出售意欲，影響買賣流通量，稅收隨時「因加得減」。

世紀疫情重挫全地球經濟，本港失業率飆升至7%，加上去年多次實施抗疫援助措施，過萬億財政儲備燃燒至約8,000億元。雖然財赤在即，不少市民仍然憧憬新一份《財政預算案》會有「派糖」政策。然而年內財赤規模預計高達3,000多億元，經常開支將由預算的4,866億元再增至約5,000億元，有市民再度提出稅制改革，認為應該開徵新稅項甚至擴闊稅基等方式增加收入來源。

本港庫房收入各項來源，主要分別為利得稅、地價收入、印花稅、薪俸稅及投資收入，此5大收入來源已經佔收入來源近八成。而根據2020/21年度《財政預算案》，此5大收入來源共涉及4,408億元，佔預算的總收入5,725億元的77%。

其中，地價收入共預算1,180億元，而印花稅則預算750億元收入，分別佔20.6%及13.1%。不過此兩大稅收容易受外圍因素及經濟周期影響，存在波動性。去年疫情衝擊，樓價升幅有限，加上發展商賣樓部署受阻，政府多次要在家工作，拖慢推地進度，因此相關收入都大幅減少。

本報統計，2020/21財政年度，撇除加油站，計及所有工業、商業及住宅用地後，賣地收入至今為517億元，即使計及加油站，數值亦不會多於550億元。地政總署網站顯示，3月份暫時未安排任何官地截標，相關數值料為年度最終賣地收益。相比2019/20年度，雖然當時因反修例運動影響經濟，然而單論賣地收益，2019/20年度比2018/19年度的845.8億元多逾200億元，2020/21年度更較之大減540億元，跌幅超過五成。

經濟急速下滑，「超級地王」中環海濱商業地被順延至2021年6月截標，相關地段估值最少500億元，地王未能推出，成為地價收入大減其中原因之一。

補地價收益方面，2020/21年度則比2019/20年度造好，按年增加近50億元至127.2億元。補地價收益加上賣地收益則會為地價收入主要組成部份，但2020/21年度暫時只有約640億元，都比上一個財政年度的1,136億元大跌逾4成。然而年初推出今年《財政預算案》時，當時預計地價收入為1,180億元，佔全年總收入5,725億元的20.6%，僅次於1,309億元的利得稅收入。

按照上述數值推測，今個財政年度就算補地價收益大增，恐怕地價收入亦不足800億元，尚未及年初預算收入的七成。

印花稅稅收相信亦未能達標。年初時財政預算印花稅稅收達750億元，然而根據稅務局資料，雙倍印花稅、額外印花稅及買家印花稅三大物業買賣印花稅總稅款，至2021年1月為止只有112.87億元，除非餘下2、3月涉及稅款可以破紀錄，每月高達逾30億元，否則應該會是自2014年推出雙倍印花稅以來最低稅款的一年。由於物業買賣印花稅只有112億元，因此相信就算連同物業租約印花稅，都難以觸及750億元的預算。

學者認為目前市況不允許加稅

兩大主要稅收來源都大失預算，加上財政儲備大幅縮水，因此坊間都有不少人重提多年未能成事的稅改，提出諸如零售銷售稅、物業增值稅或增加股票印花稅稅率等多個方案。不過，中大商學院高級講師李兆波則認為以目前政府管治威信而言，根本沒有魄力推行稅改，新一份《財政預算案》亦毋須抱有期望，並不存在派糖的可能。

李兆波解釋，自2019年開始，政府不斷出現管治威信問題，無論是反修例運動的處理方式、疫情期間的應對能力，都令市民大失所望。然而民眾交稅，其實是希望政府能將收悉的稅款，以更好的形式回饋市民，諸如公共醫療系統及反應快速有效的衞生防疫系統等。

然而，過去一年的政府的表現市民有目共睹，因此相信要增加稅率，改革稅制會受到極大阻力。撇除政府是否有威信推行稅改，李兆波認為零售銷售稅、物業增值稅或增加股票印花稅稅率三者之中，唯一比較認為物業增值稅在現時情況下，既能作為降低貧富懸殊差距的方法，亦能為庫房增加穩定稅收收入來源。

但是李兆波指，若然政府有意推出物業增值稅，則會相當疑惑為何會有人提出。李兆波坦言由於沒有物業增值稅，不少政府高官等都是既得利益者，因為樓價保持升勢，貧富懸殊持續拉大，這些人持有一定的物業，將會能持續穩定社會階層，其及其子女後代都能受惠，因此要推出物業增值稅，本身這些當權者就會是最大的阻力。

至於增加股票印花稅稅率的方案，李兆波認為，雖然香港股市受惠大量中資股回流上市，但目前全世界有多個股市，不少股市並不需要收取任何股票印花稅，增加相關稅率，反而會影響外資到港上市的吸引力，從而影響香港國際金融中心的地位，因此雖然能有效增加庫房收入來源，但卻並不太建議。

城大建築科技學部高級講師潘永祥反而認為物業增值稅並不可行。潘永祥解釋，所有稅項都會阻礙成交，而物業增值稅，由於需要交付一定百分比稅項，即其實任何時候都需要買賣增加成本，因此反而會降低業主出售意欲；至於從投資者角度，物業增值稅確實會有助遏抑炒賣活動，因為投資時需要考慮的成本增加，除非樓價增長幅度更大，甚至大於其他投資項目，否則樓市投資者減少，買賣則都會減少，從政府稅收角度而言，雖然增加了物業增值稅稅收，但印花稅稅收反而可能變少，變相成為因加得減的局面，同樣並不可取。潘永祥坦言，以目前本港經濟及社會氣氛，政府其實只能考慮「派糖」，而沒有條件考慮加稅。

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