Bitcoin如榴槤一樣，鍾意的就視若神明，瘋狂追捧，厭惡的就視為邪物，嗤之以鼻。儘管Bitcoin價格升得好過癮，但戚風生錢少心血更少，無意加入戰場，反而樂做旁觀者，欣賞這場加密貨幣與傳統央行大戰。因為不管賽果如何，世界秩序也定必大變。

第一個可能出現旳結果，就是Bitcoin全面取代傳統央行發行的貨幣，這也是Bitcoin信奉者的主張。我同意科技上也許做得到，但金錢不只是科技問題，也涉及信任和自家利益的問題。要全人類都願意採納單一幣種，沒有可能做到。（全人類幾時有試過同意一件事？）

那麼第二個可能，就是有其他和Bitcoin一樣以「去中央化」加密貨幣（姑且稱為「數碼私幣」）出現，取代央行的「官幣」。要做到這一點，就必須要出現一場傳統貨幣大爆炸，例如美元崩圍，累死全世界的級數，令全人類對傳統貨幣死心，才有機會出現。

第三個可能，亦是我認為最大機會出現，就是中央銀行推出的數碼官幣，將與「數碼私幣」並存。過去一年，加密貨幣影響力大增，中央銀行終於瞓醒，明白「if you can’t beat them, join them」。中國轉身最快，去年已推出數碼人民幣試行版；BIS與瑞士央行去年底推出Project Helvetia，公布中央銀行的錢與tokenised assets（死都要同crypto一字劃清界線）結合的研究成果。雖無講明何時推出，但至少準備好加入戰團。

第四個可能就是各地政府聯手消滅加密貨幣。可是科技發展永遠快過監管步伐，現在加密貨幣在灰色地帶運作，央行都束手無策。將來就算立下監管規則，加密貨幣大不了轉做黑市，都仍大有市場，根本無可能消滅。

其實，加密貨幣與央行官幣大戰的同時，央行之間亦同時互相競爭。最近流行說法中國推出數碼人民幣就是旨在打冧美元霸權。下星期再寫。

戚風生

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