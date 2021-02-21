滙控（005）下周二（23日）公布2020年度全年業績，《彭博》報道，集團正考慮將一批高層由倫敦總部調回香港，以加強亞洲布局。

《彭博》早前指，滙控有意將數名高層調回亞洲，包括兩名「炒房」主管，即環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett及Georges Elhedery。而根據最新發展，數名高層將由倫敦調回香港。假若當中包括三大高層Greg Guyett、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁Nuno Matos及全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne調回香港，旗下業務已佔集團2019年淨收入高達95%。

據《彭博》綜合券商預測，集團去年全年經調整稅前盈利介乎98.7億至124.3億美元，按年倒退44.1%至55.5%，中位數為120億美元。

雖然集團有意加強亞洲布局，但報道引述Keefe, Bruyette & Woods分析師 Edward Firth指，滙控的增長動力來自簡化架構及加強數碼發展，而不是將策略重心移至亞洲。

Investec Securities分析師Ian Gordon就指，集團或會擴大策略更新，包括超過預期的成本削減規模和裁員，以抵消營收不利影響。

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