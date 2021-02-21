乳業股現代牧業（1117）與原生態牧業（1431），本欄都曾推介，皆跑贏大市。前者要沽，後者要買。

1）去年7月21日於1.05元薦買現代，賣點包括蒙牛（2319）是大股東，每股成本1.94元（2017年入股），設目標1.55元，現價2.86元，大超標，較薦買前飆升1.7倍。

現代上月發盈喜，料2020年盈利不少於7億元人幣，按年增幅不低於100%。以此推算，PE 22倍，PB 2.1倍。估值已不低，宜獲利沽出換馬到原生態。

2）去年9月2日於0.60元薦買原生態，設目標價0.93元，見刊後5日，中國飛鶴（6186）提出全購，每股0.63元，保留上市地位，上月見0.95元，上周五收0.91元，達標也不宜斬邊留邊，反宜加碼。

原生態鼠年年尾發盈喜，料2020年盈利5.8億元人幣（預測數字中間落墨計），按年狂增1.6倍。以此推算，PE 僅5.8倍，較現代折讓74%；PB低至 0.68倍，較現代折讓68%。原生態估值，全行最低。

3）原生態去年盈利估計是現代的83%，公司市值43億元，只是現代的21%。現代有蒙牛（市值1,929億元）持股52%作為強勢大後盾，原生態71%由飛鶴（市值2,113億元）持有，這個強勢大後盾亦不簡單。

＊原生態的吸引力橫埽同業，現價0.91元，新設目標價1.57元，潛在升幅72%；目標價折合PE僅10倍，PB不過1.15倍。

同場加映：去年11月30日於0.435元薦買中信大錳（1091），設目標價0.68元，上周五最高0.73元，收0.70元，較薦買前大升61%。斬邊留邊。

越秀地產（123）PB 0.55倍，深圳控股（604）亦是0.55倍，中海外宏洋（081）0.64倍，三者平均0.58倍；同班股、央企背景的保利置業（119）PB只是0.26倍，只及越秀等平均的45%。

保利PB超低，是股價殘跌結果。2009年尾（金融海嘯之後）最高價12.3元，現價跌剩二成。

貨比四家，買保利，現價2.32元，較52周低位只高出10%（紅指高出38%），目標PE照越秀等三同業平均打七折（見0.41倍），可見3.62元，潛在升幅56%。

何車

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