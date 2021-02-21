這篇是「圓方集」辛丑年的拜年篇，新正大家推算來年運程之餘，亦會回顧一下過去的預測。在財經界，股票分析員的預測往往被人記錄在案作成績表。基於監管守則，筆者很少在這專欄推薦「冧把」，因為不少上市公司都是客戶，很容易牽涉到內幕消息。但「圓方集」既然是推重分析，有陣難免對政局或重要經濟事件作出推測。藉春節假期，我回顧一下過去兩年所寫的文章，預測有中有不中，下面試舉數條，博讀者一粲。（按近遠時序排列）

2020年初，武肺肆虐。3月初，美國也有人染病，股市大跌，坊間討論大市會否和何時反彈？筆者很早便提出反彈會是暴發式的V型，而不是很多人估計的U型和更悲觀的L型。言中了。

過去一年， 我多次提出抗疾清零不應該是死目標，更不應該是衡量一個政治制度好壞的標準。實際的發展和我的願望是背馳的。全球越來越多國家視防疫為絕對優先，中共亦嘗試以防疫成績在全球爭取更大的話語權。

螞蟻原定在2020年11月上市。之前，全城陶醉在打新股的甜夢中。我早在9月在別報提出螞蟻金服的遠憂在它擦邊球的信貸業務，因為這是搬走國有銀行的乳酪。

在2018年比特幣破6,000美元（下同）時，我唱淡比特幣，因為當日很多唱好原因：例如取代流通貨幣作為交易工具、供應有限價假肯定走俏等等，都是不靠譜的。未幾，價格在半年間衝上15,000，跟我做空應該輸得很慘。但2020年3月，比特幣價格跌至重返6,000，我看到全球減息勢在必行，金價受惠避險資金創新高，最重要是機構投資者入場，覺得升勢可期。但如果你問我，按今天的55,000是否應該入市？我真的不懂。

2019年第三季反送中運動進行得如火如荼，我接受西報訪問，表達對股市並不悲觀，因為中央肯定會用經濟換民心，我特別看好港交所（388），當日股價大約是250港元，今天股價翻了一倍。

反送中運動進入中期，群眾的憤怒主要是針對林鄭和警暴，矛頭並沒有指向中央政府，我特別留意到大遊行過後，沿途的中資機構並沒有受到衝擊，我當時提出中央應該棄車保帥，即使林鄭不下台，司長的頭顱是免不的，但不知道是因為習大大的性格抑或手下誤報軍情，民眾得到的只是林鄭的一句：修例壽終正寢！事情繼續發酵，製造了一代人的反中潮，實非我所願見。

過去兩年，香港和地球都經歷了鉅變。洪流中，剝花生評論員對大局是零影響的，但個人身處亂世，多一點明澄，少一點失望。

張宗永

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