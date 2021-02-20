【本報訊】美國長債孳息越走越高，對美股敲響警鐘。美國30年期國債孳息率在上周五觸及2.1526厘，創一年高位，驅動孳息率曲線越趨陡斜，標普500指數連插4日。

有分析指出，長債孳息達2厘或以上，對機構投資者具相當吸引力，誘導資金從股市轉向債市。如果長債孳息率高企的情況持續3個月，有機會令美股見頂。

美國為打救經濟，推出大手筆的財政政策，惟大舉發債下，需以較低價拍賣國債，孳息率因而上升，10年期美債孳息前日盤中見1.3601厘，為去年2月26日以來最高，收報1.3364厘 ; 30年期美債孳息自本月12日重回2厘水平後，前日更觸及一年高位，報2.1526厘。10年期、30年美債孳息過去一周，均創下今年1月8日以來最大單周升幅。反觀短債變動不大，其中2年期美債孳息報0.1048厘。結果，長、短債息差擴闊，例如5年期與30年期美債孳息息差錄155.6點子，令孳息率曲線趨陡斜。

市場憂儲局明年有條件加息

FHN金融利率策略師沃格爾（Jim Vogel）前日於《華爾街日報》訪問表示，再通脹交易（reflation trade）主題重臨，投資者押注通脹急速擴張和更高息率，與此同時，債券孳息經歷上周升勢後，相當吸引部份投資者入場。

另一邊廂，隨疫苗接種計劃於多國展開，華府又推1.9萬億美元紓困方案，市場對美國經濟復蘇的憧憬，亦間接影響孳息率上升。瑞信首席經濟學家兼美國首席投資總監James Sweeney日前指，近日短暫的通脹壓力風險升溫，讓美債息上升，美股高估值股份亦受牽連，利淡大型科技股。他認為當被市場視為無風險資產的10年期美債孳息上升，將削減公司未來現金流的現值，拖低公司估值，不利高估值的公司，往後需要盈利支撐。

通脹一旦成真，後續發展是導致聯儲局加息。彭博分析預期，美國聯儲局最快2022年有條件加息與收緊貨幣政策，屆時或重演2013年5月的「縮減恐慌」。

「勿太側重高估值科技股」

紐約股市上周疲態顯現，標指在長假期後連跌4日，上周五跌7點至3906點，道指同日升不足1點，收報31494點，納指升9點，收13874點。微軟、facebook和Alphabet前日跌1%至2%。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量相信，今輪長債孳息率上升，主因是美國賣債的數量多，需要較低債價出售所致，如果長債孳息率未來3個月仍處於高企水平，將進一步吸引資金從股市轉移至債市，屆時美股可能見頂。

豐盛金融資產管理董事黃國英則認同，孳息率上升對股市有威脅，但不等於一定令股市下挫，「（三大）指數目前仲頂到」，只是目前選股不能如過往般側重高估值、大型的科技股，須平衡組合，持有資源和銀行股等，並認同孳息長期高企則風險升高，「再繼續落去就（股市）掉轉槍頭」。