【本報訊】豪宅市場交投活躍，新世界（017）北角豪宅現樓新盤柏蔚山，以1.77億元沽出頂層複式連泳池樓王，成交價及呎價均創項目新高。

帝御．嵐天次輪沽77伙

柏蔚山1座33及35樓A室，實用面積3,221方呎，屬頂層複式大宅，平台連私人泳池，連同3個車位，昨日以逾1.77億元招標售出，呎價見5.5萬元，雙雙創項目新高紀錄。據知，新買家是本地家庭客。

翻查資料，同系同區的北角柏傲山曾在2019年以1.85億元沽出頂層複式。是次成交料屬同區分層住宅成交價次高紀錄。發展商指，項目兩周內連沽兩伙複式戶，套現逾2.8億元；至今累售608伙，套現近158億元，分層已沽清。

帝國及小輪（050）屯門青山灣帝御．嵐天昨次輪開賣128伙，即日沽出77伙，佔比逾六成，套現金額逾3.45億元。最貴一伙為7座18樓17室，面積352方呎一房戶，連323方呎天台，成交價636.9萬元，呎價18,094元。

買家梁太昨以400多萬元買入項目294方呎一房戶。梁氏去年購入項目一期1伙自住，當時以按揭方式買入，最新買入的三期一房戶則選擇「Full Pay」，有意用作收租。

至於信置（083）馬鞍山Silversands售出1座6樓B室，實用面積921方呎，三房套房間隔，享海景，成交價2,040萬元，呎價22,150元。項目累售43伙，套現逾3.5億元。