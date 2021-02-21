疫情即將供港，本港疫情有望短期內喘定，惟市況復蘇需時，工商物業造價持續於低位徘徊。由「磁帶大王」陳秉志等人持有的中環中心39樓一單位，最新以1.09億元易手，較叫價勁劈逾4,000萬元。

美聯商業周永亨指，指標甲廈中環中心39樓05室，面積約3,140方呎，新近以1.09億元易手，呎價約34,713元。

翻查資料，上述單位由資深投資者陳秉志及林子峰等人持有，最初拆售時叫價約1.5億元放售，惟一直乏人問津，直至去年更以七五折、即約1.12億元招客，最新則以1.09億元「交火棒」，先後累減4,150.8萬元或27.5%。

事實上，受疫情「封關」影響，企業不斷縮減規模、「去中環化」，不少指標甲廈空置率屢錄新高，租售價亦持續「尋底」。其中中環中心42樓「中轉樓層」，同樣由陳秉志持有70%業權，去年則以約4億元轉售予持有同層30%業權的「殼后」朱李月華，呎價約2.7萬元，當時成該廈近三年新低成交。

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