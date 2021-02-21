紅磚房於二月初促成一宗三房半獨立屋成交，買家為香港人，已同意交易。物業位於大曼徹斯特區的Altrincham， 該區有傳統名校林立，買家認為附近治安良好，適合大家庭居住，打算先將物業放租，其後自用。物業屬永久業權，叫價39.5萬英鎊（約425萬港元），據悉成交價略高於叫價。

物業內有特大花園，並已鋪設草皮及地板，整齊易打理，並設有一個私人車庫。屋內裝飾則簡潔明亮，房間設置適合有小朋友的家庭，特大花園亦大大提升小朋友的活動空間。

物業步行範圍內的周邊配套包括大型超市、John Leigh Park休憩公園和Woodheys Park休憩公園。校網方面，附近有被當局評為「出色（Outstanding）」級別的St Margaret Ward Catholic Primary School及Tyntesfield Primary School。

原業主於2011年以24.5萬英鎊（約264萬港元）購入該物業，持貨10年，帳面升值逾61%，升幅符合大市整體水平。

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