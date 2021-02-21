●小米（1810）澄清關於進入電動汽車行業的報導，指一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，但就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。

各大科企近期爭相加入電動車生產行列，早前內地媒體引述消息指，小米視造車為「戰略級決策」，又稱小米造車或將由創辦人雷軍親自帶隊。

●京基金融國際（1468）公布，配售18.75億股新股，相當於擴大後股本約27.88%，每股配售價0.24元，較最後收市價每股0.465元折讓約48.39%，集資4.5億元。

公司稱，配股集資淨額約4.472億元，當中約27.95%用於設立及發展多項投資基金；72.05%用於發展現有證券經紀及金融服務業務，以及作為集團之營運資金及一般企業用途。

盈喜

●遠大醫藥（512）預料去年度的淨利潤較2019年度增加最少40%，2019年度為11.5億港元。集團指，業績增長主要因推進推動創新高壁壘及高毛利產品的銷售、與各電商平台合作開拓院外市場、及持有的上市公司投資組合的公允價值變動推高投資收益。

●培力控股（1498）預料去年度錄得3000萬港元純利，較2019年扭虧為盈，主要由於2020年沒有重大減值虧損，及政府補助金增加。

●星盛商業（6668）預料去年度純利按年增長不低於40%，2019年度為8460萬元人民幣。純利增長主要由於近年已開業的項目帶來顯著的業績增長、團新增在管項目數量及項目管理合約面積顯著增加，及有效控制營運成本。

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