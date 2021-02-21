隨著香港的局勢越來越不明朗，越來越多港人紛紛逃離香港。初時，大部分港人都以台灣作為避難所。及至最近，由於台灣投審會審批緩慢，令港人放棄到台灣。相比之下，幾乎可以「說走就走」的英國成為了主要的目的地。

以寵物的入境方式而言，輸入台灣跟輸入英國的方式真的是天壤之別。一般來說，寵物是可以託運行李方式輸入台灣的。主人只需憑自己的機票事先向航空公司申請寵物艙位便可。但要輸入英國的話，寵物就只能以貨運的方式入境。

讓我們先從供求關係探討一下寵物艙位的問題。根據簡單的經濟學原則，當需求大於供應的時候，供應方就有調高價格的條件。所以，每當航空公司開放預訂寵物艙位的時候，貨運代理必須以最快的速度和與航空公司的關係為主人「搶奪」所需的艙位。然而，所「搶」到的艙位，也不一定是主人希望出發的確實日子。根據香港蘋果日報2月6日的報道，疫情下寵物艙位的價格已升至原來的五倍。幸好，筆者為所有三月出發到英國的寵物所「搶」到艙位的價錢都是低於五倍的，否則真的會做白工，甚至倒賠。而根據台灣蘋果日報2月7日的報道，台灣的兩大航空公司，中華航空和長榮航空的運費已連番調漲。當然，前往英國的主要航空公司，即國泰航空和英國航空公司也不遑多讓。所以，收到報價的主人們請冷靜和諒解，賺取了暴利的是負責「搶」艙位的貨運代理，而不是敝公司。而且，所有航空公司都偏向承載貨物多於承運寵物，因為承載貨物的利潤是遠高於承運寵物的。故此，託運寵物的艙位費用（許多主人所稱的機票）亦隨之而一直連番調漲。

另外，在入境寵物時，主人必須注意對短鼻動物的限制。若以台灣為目的地的，仍有航空公司願意在冬季受理寵物承運，但也只限於6小時之內的航程，而且要視乎起飛時圍遭的氣溫而定，若氣溫高於攝氏21度，航空公司還是不會受理的。香港飛往英國的距離顯然是超過6小時，所以飼養短鼻動物的主人若有需要把寵物帶到英國去，唯一的可行方法就是乘搭私人飛機；或者自行想辦法「又越過高山又越過谷」地從他國入境英國吧！

最後，筆者最近收到比較多有關所謂寵物「水土不服」的反映，他們的徵狀大致上都是大便偏軟。主人可嘗試給予益生菌。事實上，很多藥物和補給品都是人類和寵物通用的。最簡單而便宜的益生菌，是與筆者相熟的獸醫師所建議日本製的若元胃腸錠（Wakamoto）。主人可把數顆放在碗裡，多一點或少一點也沒關係，再用湯匙壓成粉狀，然後混在飼料中給寵物吃。先觀察是否有所改善，若情況持續或惡化，便必須儘快帶寵物就醫了。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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