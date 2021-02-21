Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主出售日本獨立屋，全棟2層高，實用面積約441呎，單位向東望大街，成交價約71萬港元，平均呎價約1,600港元，享土地及物業所有權。

該物業位於日本大阪市住之江區，建於1999年7月，樓齡約21年。物業現時出租中，租客於2020年6月入住，上手業主亦有進行全屋裝修。

從物業步行15分鐘，可到達大阪市四橋線北加賀屋車站，步行19分鐘可到達南港港城線住之江公園車站。物業附近有大型天然溫泉、高爾夫球練習場、車站超市、便利店、餐廳等等，住客購買生活必需品及交通出行都十分方便。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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