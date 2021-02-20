農夫山泉（9633）在香港上市，股價高見68.75元，較招股價升220%，市值7,730億元。鍾睒睒佔84%股權，即約6,500億元，成為中國首富。農夫山泉總共發行112.4億股，內地發行62.1億股，佔總股數55.2%，全部由鍾睒睒擁有。香港發行50.3億H股，佔總股數44.8%，鍾睒睒佔64.2%，即32.2億股，兩類股票合共持有94.4億股，約佔總發行量112.4億股84%。其他人士只持有18億H股，約佔總發行量16%。

農夫山泉僅發售3.88億H股，佔總發行量3.5%，集資83億元，香港公開發售2,717萬股，只佔總發行量0.24%。國際配售佔3.61億股，6名基石投資者投資約25億元，已佔集資額30%，有半年禁售期，即今年3月可以沽貨。

農夫山泉市盈率達130倍

農夫山泉被譽為「水中茅台」，鍾睒睒在1996年創立，短短20多年靠「賣水」成為中國首富。細看公司業績，2017年至2019年收入（人民幣．下同）分別為175億、205億和240億元，2020年上半年收入因疫症而出現倒退。以全中國14億人口計算，即每人每年平均幫襯17元。2017年至2019年淨利潤分別為34億、36億和49億元，以全中國14億人口計算，即每年平均只賺每人3.5元，鍾睒睒已可成首富。

若以2020年上半年收入115億元，淨利潤29億元計算，農夫山泉純利率高達25%，遠高於百事可樂。以2019年百事可樂純利率11%作比較，農夫山泉的經營模式又確實有過人之處。以2019年賺49億元計算，農夫山泉市盈率130倍，剛好是百事可樂26倍市盈率的五倍。

農夫山泉每年營業額不過200多億元，利潤幾十億元，上市前年一年派息96億元給原先股東，遠多於上市集資額，資產淨值只116億元。鍾睒睒話咁易成為中國首富，但為人十分低調，相信他也知道在中國做首富其實並不容易。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人