西方和中國對傳媒和資訊的重視程度一向不同，近日就見到外國如何保衞媒體，中國與香港則選擇陰乾媒體，沒法子，廢官眼中的媒體報道總是逆耳，惟有把媒體當作敵人看待，才會感覺良好。

澳洲日前通過新法《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code），強制要求科技平台未來如果連結至新聞內容，就必須付費給新聞媒體，目的當然是要替傳媒，把被互聯網搶走的廣告份額，用另一種方式補償。

10年前紙媒掌握澳洲八成廣告市場，但因為使用科技平台投放廣告更精準，廣告商自然慢慢地把預算調撥至Google、facebook、YouTube等科技平台，大大蠶食媒體收入，今次澳洲政府用行政手法去打救傳媒，可算是為經營狀況日漸衰落的媒體打開一扇窗。

我地盤，我規矩。澳洲的做法當然惹起Google和fb不滿，但到底這是誰的地盤 ，科技企業就有不同看法，最終前者妥協，後者則「unfriend澳洲」封殺當地傳媒，做法非常大膽。

fb就聲稱，澳洲只有4%用戶在平台上看新聞（信不信由你），新聞相對不重要，反問去年澳洲媒體靠着fb取得51億次點擊，折合價值約4.07億澳元，如果媒體不同意這項「交易」，為何不停止張貼內容？語氣似曾相識，霸氣十足。

回到中國和香港，在坐擁14億人口的中國眼中，資訊非常廉價，文章總是抄來抄去，就連國家級和巨企的官方回應也未必會陳述事實，又怎會吸引到讀者去付費閱讀，舉一個例子，去年底《財新》付費訂戶才51萬，人數比不上《蘋果日報》，就看到中國對於媒體或付費資訊的需求有多低落。

不過香港人已由「我討厭政治」進化成「我討厭新聞」，儘管傳媒界發生一單又一單「白事」，香港電台編採人員被藍營狙擊、《蘋果日報》繼續被瘋狂盯上、警察修改通例變相新聞處發牌封殺網媒和學生記者⋯⋯相信不少香港人不但無咁好氣，還會想把新聞屏蔽，倒不如專心食買玩，做港豬。

十一少

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