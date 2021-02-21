由內地民企持有的泰禾人壽陷賣盤困局。據接近事件消息人士指出，原本平保（2318）進入第二輪競價階段，收購呼聲最高，惟其出價僅約60億港元，較泰禾擬以78億港元（10億美元）為低，最終交易告吹，而在新買家不明朗下，保監局下令泰禾人壽禁止經營新生意3個月，以檢討長遠策略。

泰禾人壽去年中展開賣盤程序，當時平保已經表達意向。消息人士指，是次收購由平保聯席首席執行官、首席財務官姚波負責，而平保認為以其在中國內地的地位及勢力，對收購壽險公司是十拿九穩，不久便進行第二輪競價階段，曾進行多次會議討論收購詳情。

然而，據了解，討論期間平保曾經質問過泰禾人壽有些可疑資產，包括一些由香港新註冊公司營運的基金。而泰禾人壽拒絕透露相關不明資產詳情。最終平保只願意開出約60億元作價收購泰禾，較泰禾人壽期望78億港元（10億美元）為低，及後泰禾人壽未有再回覆，而平保收購團隊未有再跟進。

價不到不賣盤致交易觸礁

平保財務顧問曾經建議可以收購其他本地保險公司，惟消息人士透露，平保當時判斷泰禾人壽母公司急需資金，相信願意以較低價格出售項目，藉此獲漁人之利，「無估到泰禾採取價不到不賣，其實平保從來不缺錢，開價60億元與泰禾期望僅差10多億元，對平安實在濕碎。」

據消息人士指出，由於保監局認為泰禾是次賣盤不成功，對管理層表現感到失望，故此要求煞停新生意3個月，重新釐定長遠方針，以及尋找新買家。

本報問及泰禾人壽與平保就賣盤一事價格分歧、有關可疑資產詳情，以及被保監局勒令煞停新生意，泰禾人壽發言人未有正面回應，僅重申過往言論，包括就發展方向進行策略性檢討、繼續與潛在投資者商討、有資金應付保單持有人索償及退保等等。

保監局被問到是否主動煞停泰禾人壽新生意，以及出現最壞情況如何部署時，發言人僅表示，所有獲授權保險公司必須按照法例規定，維持償付準備金在充足水平，以履行其對保單持有人應負上的責任。保險業監管局恆常地監察市場發展及合規情況，惟不評論涉及個別保險公司的商業策略。

平保發言人對於收購泰禾人壽失敗一事表示沒有回應。

根據泰禾人壽賬目，截至2019年保險合約債務（Liabilities Under Insurance Contacts）達239億元，但就從未公開保單客戶人數。假設最差情況下泰禾需要清盤，根據《保險業條例》，長期業務基金的資產將優先償予壽險保單持有人。

由於保監局目前已禁止泰禾做新生意，以維持償付準備金在充足水平，意味泰禾現有資產將足以應付現有保單持有人所有索償及退保。

姚波揚言：平安根本不需要香港市場

事實上，平保收購失敗事件，亦反映其在香港發展壽險困局。消息人士指，去年7月新上位任聯席首席執行官的姚波，不只一次跟香港收購團隊說：「平安（壽險）根本不需要香港市場。」而該人士質疑以這種心態進行收購本地壽險公司行動，自然會較官僚，難有所作為。

收購不成，一直有在香港申請壽險牌照的平保亦諸事不順。據了解，最大關卡並不在香港保監局，而是中銀保監並未有開綠燈。另一名平保內部消息人士指出，中銀保監始終對於中國險企「走出去」有保留。

壽險公司籌備組解散 裁近20人

而更甚的是，自平保聯席首席執行官、首席保險業務執行官李源祥過檔友邦（1299）後，負責接手香港壽險牌照申請這個燙手山竽，是另一位聯席首席執行官陳心穎。

消息人士指，去年平保屢屢出現高層人事變動，新管理層正處於權力鬥爭階段，陳心穎集中應對友邦在中國內地市場挑戰，將香港籌備組「摺埋」，短期內不再申請本地壽險牌照，「可憐20個同事，新年前就要失業。當年平安仲係出高薪，高Sign-on Bonus去不同保險公司搶人才，邊個都冇諗過會咁兒戲，仲要香港同事自己同保監局解釋。」

平保發言人對於裁減香港壽險公司籌備組、以及姚波提到平保不需要香港市場等問題，均表示沒有回應。

現時平保在港僅得一般保險（General Insurance）業務，最核心的壽險業務則未有着墨。另外平保亦有不少周邊業務例如平安壹賬通銀行、陸香港，亦有投資本港商業地及住宅地。

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