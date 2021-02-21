上連登有post話「炒美股發覺香港教育真係好落後」，美股當炒股全部都係00年教育種下嘅種子，現時股價大炒，公司邁向收支平衡，進入收成期。

反觀香港，最主要嘅財經新聞離唔開：父母俾首期仔女上車；疫情前埋怨老細；疫情後呻失業、排隊等做ACO。教育可能係一個問題，但係香港普遍冇創業精神，賺咗打工月底穩陣收錢嘅好處，就唔能夠埋怨點解人哋創業發大達。

香港強項始終唔係創業，而係炒炒賣賣。不過，就算唔係用嚟創業，科學知識上嘅不足，最終都會影響香港人嘅唯一專長：炒賣。美股過去大半年最當炒板塊不外乎三種：創新科技、生物製藥、特別目標併購公司(SPAC)。SPAC表面上最接近香港財技派，空殼公司上市後喺限期內找尋宿主，合併後立即暴升，原本以為可以純粹靠財技等偽科學元素抄作，偏偏合併後最受關注，又翻返去創新科技同埋生物製藥，仍然要靠知識。

港股係尋租型股市，經濟特權係股價上升主要因素。股票食物鏈上游並非知識為本，下游散戶成日埋怨「港股升跌冇邏輯」，行為扭曲之下追逐圖表、財技、花紙、大戶手影等偽科學，「北回歸線」、「供乾」聽唔明好勁、有數據就係專家，真正同公司業務本身有關嘅知識則不了。

舉例，過去半年熱炒嘅晶片股，甚少本地專家級KOL可以清楚解釋整個晶片產業運作。反觀，隨便上一個台灣科技網站，記者寫嘅晶片報道，已經清晰過好多香港專家。當然，晶片業係人哋強項，但唔好忘記，台灣技術分析出嘅書，遠遠多過香港，香港連偽科學都未必精過人哋。

由於香港已經不同，只能從正能量角度出發，08年QE開始，加劇舉世貧富懸殊，台灣奮力研發晶片勉強翻生；香港冇特別努力過，對地球亦都冇重大貢獻，普遍市民嘅財富竟然追得上QE濫印後嘅世界，一個普通市民求其沽一間樓，竟然可以夠錢去任何先進國家居住。從結果嚟睇，香港教育係世界第一，只要繼續炒港股、買港樓，內循環毋須學艱深知識。

高明

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