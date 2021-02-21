英匯2月促成一宗成交，買家為香港人。物業位於曼城M9區，為三房排屋，室內面積大約1,191呎，屬永久業權，成交價為16萬英鎊（約174萬港元）。屋前有泊車位，屋後亦有大型車房。室內裝修整潔，地下有兩個大㕔，樓上房間寬敞。

物業距離曼城市中心購物區4.4 英里，附近有優良的中小學及大型公園。預計月租約800鎊（約8,693港元）。

業主開價15萬英鎊（約163萬港元）， 最後以16萬英鎊（約174萬港元）成交。原業主在2015年以8.6萬英鎊（約93萬港元）買入，6年帳面賺86%。新買家為香港人，購買此物業作投資用途。

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