新春過後，本港樓市小陽春持續。將軍澳中心現排隊登記睇樓人龍，面積不足400方呎的2房戶更以738萬元沽出，呎價19,219元，樓價及呎價創同類單位歷史新高。

中原地產伍錦基表示，將軍澳中心9座高層E室，實用面積384方呎，座向西南，景觀開揚，業主去年7月以780萬元放盤，減價42萬元後，今天終以738萬元沽出，呎價19,219元，創屋苑呎價歷史次高。對上一宗同類成交為11座中層D室，面積相同，昨天才以718萬元易手，反映同類單位一天賣貴20萬元，並創下歷史新高價。原業主則於2002年以約177萬元購入，持貨19年賬面獲利561萬元。

香港置業劉浩勤表示，樓市持續轉旺，將軍澳今日睇樓量增加約三成，以用家為主，將軍澳中心管理處更出現二手睇樓排隊人龍。今日下午約4時，將軍澳中心管理處有逾10人排隊登記睇樓，等候登記至少15分鐘。劉浩勤認為，「可能係LP10（日出康城新盤）啲客抽不到，回流將軍澳要買兩房，咁700零萬兩房，將軍澳中心算是比較平同埋平較新」，故吸引不少準買家睇樓。

將軍澳中心本周末暫時已錄得3宗成交，劉預計今日會再做多3宗成交。本周末成交全部是兩房單位，成交價718萬至806萬元。最貴為13座中層E室，實用面積465方呎，以806萬元賣出，呎價17,333元。最平為11座中層D室，實用面積384方呎，成交價718萬元，呎價18,698元。

劉浩勤補充，由於近期放盤叫價已回升，雖然將軍澳本周末好多客睇樓，但成交量未算很多，暫時錄得約16宗。將軍澳中心現有186個二手放盤，最平鎖匙盤為8座低層C室，實用面積406方呎，叫價738萬元。

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