香港2020年人口負增長，政府自圓其說的解釋就是疫情封關所致，但大家都知，身邊親戚、朋友、同事，走得的都在走，連無錢無產的年輕人都放手一博，寧在外飄泊做二等公民，也不願留下做香港的一等悲民。

有趣的是，中國官方近日都在大篇幅討論人口危機，有估計2020年中國出生人口大減200萬人，勢創中共建國以來出生人數最低紀錄，而2022年後，中國或更將面對人口負增長的現實。

中共如果想真的正視問題，必需由解決社會制度不公方面着手。內地目前普遍較有共識的建議，就是廢除計劃生育政策，開放二胎三胎，甚至完全無限制。

這當然是一個方向，但效用短暫，就像早年開放二胎，出生人口只輕微增加一年，然後又掉頭回落。中國人甚至香港人目前面對的最大問題，是無時無刻都陷入孤立無助的困境，社會大部份人的利益得不到保護，反之整個社會要集體犧牲以達至「國家安全」的目標。

華中科技大學近代法研究所所長俞江，在未有港區國安法時，在中大刊物《二十一世紀》登過一篇文章批評中共的生育政策。內文他直斥沒有憲政與民主制度保障，個人利益和財產等於不設防，國家有意或無意的侵害都會使人民感到無力反抗，而這種無力感正正就是中國出生率每況愈下的原因。

他指出，中國由農村社會的家產制，步入現代社會的個人財產制後，偏偏遇上計劃生育政策，人民從前可在大家族當中獲得安全感，但現代社會變成小家庭，年輕人在城市打工，老人小孩留守鄉村，生活必需依賴國家的福利政策，可是中國社會保障落後，人民無依無靠，惟有靠自己，因而令社會陷入嚴重的孤立無援狀態。

頭痛可醫頭，腳痛亦可只醫腳，但社會以至國家的不安，不是一朝一夕累積。人民陷入悲觀困境，由你第一日選擇限制人身自由而開始。香港人或者較幸運，可帶子女移民，逃離殤城，但中國走不了的，惟有不生，免下一代要繼續和你走下去。

程凱

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