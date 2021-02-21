近期股票市場交投暢旺，帶動樓市氣氛持續高漲。會德豐旗下啟德Grande Monaco上周以折實平均呎價約2.37萬元，首推68伙單位。發展商指，項目暫收逾300票，超額認購3.4倍，最快明日加推單位。

會德豐地產常務董事黃光耀指，Grande Monaco自上周五起開放示範單位及收票，參觀人次錄逾3,000人，並錄逾300個認購登記，以首批68伙計，超額認購3.4倍。項目最快明日加推單位應市，有見不少客戶查詢項目三、四房大單位，發展商將於下張價單加推更多相關戶型伙數。

黃光耀續指，項目一期餘貨近期平均成交呎價達2.5萬元，反觀Grande Monaco首批均價僅2.3萬元，料第二批加推單位價錢將有約5%增幅。

新一份財政預算案將於本周三（24日）公佈，黃光耀表示，集團對樓市政策維持觀望態度，或待周三、政策出爐後，才落實Grande Monaco首輪銷售日。黃光耀續指，冀政府提出短期紓緩措施，或針對零售、餐飲等行業作出援助，如提供消費券，帶動相關市道，並刺激經濟復蘇。

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