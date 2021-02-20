香港移民潮遇上疫情，80後K媽（化名）一家五口準備3月底移居英國，這一刻最煩惱的不是簽證，而是要在多國封關導致船費飆升下，將家中物品搬到英國。K媽惟有斷捨離，以減輕運送費用。

K媽為了兩位年幼兒子的教育及前途，雖然在英國要一切重新開始，她亦義無反顧到當地展開新生活。BNO簽證已在1月31日正式接受申請，周二（23日）英國更推出「UK Immigration：ID Check」手機應用程式，予申請者辦理手續，一切已按部就班進行。

28箱物品船費1.48萬

由於疫情致各國有不同程度的封關，行李上不上到船成為她最擔心的事情，「好多移民論壇、WhatsApp群組都有討論，周圍都無貨櫃，要加存倉費或附加費先可上船，有人1.5萬蚊加到2萬幾、3萬蚊，升幅都好誇張。」

K媽預計一家行李有30箱，預算1.2萬元，「帶住兩個小朋友上飛機，你唔會想隨身物品太多，而搬屋差唔多一半都係小朋友嘅嘢，反而大人嘅物品原來可以好少。」她指兩個仔的玩具很多都要帶，例如Lego、磁石積木，還有一套價值3萬多元的英文學習書，「玩具可以由細玩到大，無理由去到再買過，套書又兩兄弟都會有用，大人都只係衫褲鞋襪，另外只留一啲有紀念價值嘅物品。」

K媽表示大部份大型傢俬都不會搬走，轉為送給朋友或捐予慈善組織，而自己的衣物由於很多是夏天衫，英國未必適合穿著，所以都會轉贈或舊衣回收，以減輕船運費用的預算。K媽最後執拾28箱物品上船，收費約1.1萬元，另加有3,800元船運附加費，即共1.48萬元，雖然延誤了兩星期左右才上船，但相信可如期3月底至4月初送抵英國。

玩具模型迷割愛

早在1月中已起行移民英國的Roy，他在離港前接受訪問，分享自己的搬屋經驗。他指自己嚴格執行斷捨離，掉了超過20大袋雜物，大型傢俬就盡量送親戚朋友，「一張梳化運過去都5,000元，不如5,000元買過張新好過。」

最不捨得的是他從小儲下的玩具模型收藏品──變形金剛、六神合體、聖鬥士星矢等，儲到放滿一整個櫃，但為了減輕運送負擔，他亦忍痛讓出大部份收藏品，「網上都賣了萬幾蚊，陪我這麼多年，最後有錢收返。」

Roy一家三口最後執了42箱上船，船運費用約1.8萬元，「近月船費真係貴咗，最大鑊無貨櫃，陷貨櫃荒，而搬屋公司唔太敢加價，怕被人網上唱衰，但聽搬屋工人講，實在太多人走，根本做到唔停手」。