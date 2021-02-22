身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍出席北京舉行專題研討會時表示，不單是行政、立法、司法機關，乃至重要法定機關負責人，均須由真正愛國者擔任。有學者憂慮會對香港金融中心的地位造成壓力。

本港有多個金融法定機構，多是獨立於政府公務員架構，當中包括證監會及港交所（388），但兩家機構均委任外國人士出任行政總裁要職，分別為英國籍行政總裁歐達禮（Ashley Alder）以及阿根廷籍、被董事局提名的行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）。今次中央稱要落實「愛國者治港」的方針，未知會否影響金融監管機構的人事任命。

獨立股評人David Webb回覆本報表示，目前難以解讀此要求。但對於財金機構未來會否聘用更多「愛國者」，他指出，港交所行政總裁仍須待證監會批准，而證監會須諮詢財政司或中央「祝福」，故結果對財金機構未來聘用高層甚為關鍵，「如果證監會拒絕，這將會是很大的問題。」

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，主要視乎政府如何演繹，金融監管機構或不能倖免。他表示，要一個外國人表達對中國的忠心不外乎宣誓，但他認為政府不會即時「一刀切」，料在歐達禮及歐冠昇任期完後才轉聘「愛國者」，料多半是聘用像港交所前行政總裁李小加背景的「海歸派」。他坦言，做法會令香港難再吸引具有國際視野的人才落戶。

事實上，歐達禮原訂去年9月約滿離任，惟意外獲港府續任，當時《彭博》引述消息人士報道，是中國政府考慮到經濟和政治動盪加劇之際，歐被外國投資者視為堅定的領導者，故在最後一刻屬意他繼續擔任此職位。

而擔任港交所獨立非執董12年的資深銀行家陳子政對本報表示，委任一位資歷超班、既熟悉歐美市場溝通，而又無揸綠卡的非華籍舵手，可在這個緊張時侯給予投資者信心，證明香港國際金融中心運作不變。在「港版國安法」及中美關係緊張的時侯任用這兩名外國人，很大程度上顯示，中央及港府更重視到這些機構的功能性。

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