近幾年，佬編身邊越來越多人同時用兩部電話或以上，電話雙飛／雙修似乎已經成為一種趨勢，甚至是new normal。

雙飛的原因有很多，私隱固然是這幾個月最多人關心的議題，但每日準時騷擾的借貸及廣告電話，以及WFH之後越發模糊的工作與生活界線，也是常見的原因。

還有些人，單純是受夠了每日被泛濫資訊轟炸的痛苦，才刻意另設一部minimal電話，專門在假期週末時用，享受没有stupid news stupid people的清靜真實世界。但係平日要帶兩部電話，到底應該點放？

最直觀的位置是褲袋，但未必就是最合適。Smart phone的尺寸不小，佬編本來就不推薦放在褲左右二袋，一來形狀突出影響褲型，二來哽住大脾位不舒服，三來不少學者都講過，手機幅射會影響男性精子數量及活力，長久下來或會導致不育。

所以即使只有一部電話時，佬編也較喜歡直接拿在手中，有需要時才短暫放袋。所以手拎是個不錯的選擇，尤其去飲嘢gathering時，一坐低放下兩部電話在枱上，嘩，幾busy、幾能幹，立即就能營造事業心重、公務繁忙的形象。

要注意的是，拿在手中時最好兩部一齊拎，不要左一部、右一部。以前有個前輩教佬編，說買餸時一定要單手拎晒所有嘢，雙手就不夠瀟灑；同一樣道理，攜帶兩部電話時也一樣。不過一手揸兩部時，要小心冼手，建議可以揀一個防冼的電話殼，增加些少fraction防滑。

另一個選擇，則是放褸袋。以前曾說過，褸袋兩邊的承載量最好要平衡，例如左邊放銀包，右邊就放電話。

如果兩部電話的話，就只好犧牲銀包，換一個夠輕便簡單的，有些電話殼可以攝幾張卡，或者也有幫助。

當然更簡單其實就直接帶袋出街，可惜很多佬不喜歡戴袋，佬編也只能夠尊重他們的決定。

再講究一點的，也可以只帶一部電話出街，另一部放在家中飛線。但Signal、TG等instant message app就要諗方法再搞了。

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