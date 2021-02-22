內地新生人口持續下降，東北地區人口總量減少，國家衛健委官網日前表示，建議全面開放東北地區生育政策限制，進而提出實施全面生育政策的試點方案。

「二胎概念股」上日紛紛急升，錦欣生殖（1951）爆升13%，創歷史新高，而半新股貝康醫療（2170）亦急升半成，創2月8日掛牌以來的收市新高，但與招股價27.36元比較，升幅只有21.3%，以近日新股市場的火熱程度來看，表現頗為遜色，但也意味大把水位追落後！

貝康為中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台，旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一已獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒，可以在胚胎植入前對每一個胚胎進行全基因水平的精準篩查，檢測其是否發育正常。

在臨床試驗中，使用PGT-A試劑盒後，試管嬰兒治療的妊娠率及流產率分別為72%及6.9%；相對未進行篩查的試管嬰兒，妊娠率及流產率分別為45%和32%。由此可見，貝康產品對提高嬰兒存活率具重要作用。

貝康醫療的賣點有三：一、潛在競爭對手的產品距離獲批仍需1至2年，PGT-A可充分享受市場紅利；二、市場空間大，研究機構預期，三代試管嬰兒服務市場於2019至24年複合年增長率預期高達58.6%，盈利潛力相當大；三、基石投資者星光熠熠，包括高瓴、奧博資本、清池資本等，後續股價上升空間不容忽視。

筆者為證監會持牌人，持有貝康醫療財務權益。

魏力

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