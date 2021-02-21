牛年紅盤高收，開市第三天，港人熱忱地期待北水南來，繼續托高股價，豈料中國大媽一點也不笨，不但不願在高位接貨，更是趁高價套現，一路壓價，直到恒指打回原形，才於低位撈底，今日的中國大媽已越來越精明。

上星期，有一隻原本市值不足2億元的細價股英達公路（6888）突然發盈喜，預期2020年的利潤將是2019年的6倍以上，股價自然大幅上漲，盈喜公佈後，股價上漲38%，相信38%的股價漲幅，仍然未能反映盈利6倍的增長。

我是英達公路這家企業的非執董，同時持有5萬股。過去多年，此股股價長期不振，一路下跌，我也真是有愧於長期支持此股的股民。英達公路是港資企業，我很欣賞英達公路這批香港人的科研水平，其環保式的公路修護工作是全球領先的技術。當然，環保不是免費的，因此，英達公路的工程收費比傳統的修路工程收費高，在不重視環保的時期，「價低者得」是許多地方政府修路招標的唯一指標，經營競爭的壓力是巨大的，因此，空有高超的環保技術，依然敵不過「價低者得」的傳統招標方式。

不過，當年的國策又變了，環保概念抬頭，風電股、太陽能股都已經炒起，未受股民留意的英達公路的盈利也靜靜地大躍進。更不要忘記去年上半年，英達公路的工程也同樣受到疫情的打擊而停工，因此，剛剛發出的盈喜，盈利增長靠的只是下半年的工程，展望今年，應該是更樂觀的。

近日，拜登正式宣佈重返「巴黎協議」，搞環保，今後中美兩國會為爭做全球環保的領導國而投下更多資金搞環保。英達公路作為環保維修公路技術的全球領先者，也許有一天會打入美國市場，一個毛利可能更高的市場。衷心的希望英達公路苦盡甘來，從此進入一個新的領域、大轉勢。

曾淵滄

財經評論員