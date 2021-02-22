官媒新華社旗下新華視點報道，針對去年兩會期間全國政協委員有關加強外賣餐飲食品安全監管工作的提案，市場監管總局嚴格落實食品安全「四個最嚴」要求，將落實網絡餐飲服務平台主體責任作為工作重點，多次約談美團（3690）、阿里（9988）旗下餓了麼等平台，要求平台落實食品安全責任。

責任包括：確保入網商家具有實體經營門店、確保線上線下餐飲服務同標同質、確保配送環節餐食不受污染、確保消費者合法權益得到保護，以及確保有專門機構和專職管理人員。

報道提到，在健全網絡餐飲服務食品安全監管制度方面，明確網絡餐飲服務第三方平台應當對入網餐飲服務提供者的食品經營許可證進行審查，登記入網餐飲服務提供者的名稱、地址、法定代表人或者負責人及聯繫方式等信息，保證入網餐飲服務提供者食品經營許可證載明的經營場所等許可信息真實。

而在強化日常監督檢查的基礎上，市場監管部門進一步擴展違法行為線索來源渠道，提高消費者、從業者參與社會監督的積極性。鼓勵消費者舉報網上公示信息不實、實體店經營不規範等問題，鼓勵外賣騎手舉報配送過程中發現的無證、實際取餐地址與公示地址不一致的餐飲店鋪。對社會公眾舉報網絡餐飲違法行為或者違法線索，經查證屬實並立案查處的，按照《食品藥品違法行為舉報獎勵辦法》相關規定予以獎勵。

美團現報409.4元，跌3.35%；阿里報254元跌1.16%。

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