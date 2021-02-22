新一份財政預算案周三公佈前夕，華懋觀塘安達臣道首個私人住宅安峯，明天進一步首輪銷售，推出68伙，52伙以價單方式發售，其餘16伙招標。今日已截止認購登記，市場消息指，經過兩個星期收票，截收近120票，超額認購1倍。

翻查去年至今開售的主要新盤，首輪收票量普遍數以千計。如會德豐的觀塘茶果嶺Koko Kills，去年7月推售首批160伙，截收約1,400票，超購8倍﹔去年底開售的油塘蔚藍東岸首輪更收近5,000票，超購16倍。近年收票數字少於200的新盤並不常見，主要為規模較小的單幢盤，如於2019年開售的屯門「龍床盤」菁雋及筲箕灣逸瑆，首輪分別收80及60票。 若與新世界（017）大圍站柏傲莊去年勁收2.27萬票比較，安峯的收票量只是其0.5%。

安峯首張價單涉68伙，折實平均呎價20,363元，最平一房單位入場費近800萬元，屬觀塘區歷來首批最貴新盤。業內人士認為，安達臣道發展區原本具打造豪宅區潛力，可媲美大埔白石角，惟華懋於2018年1月斥31.128億元、每呎樓面地價逾1.2萬元投得安峯地皮，接近當時估值上限，政府之後將區內一帶7幅土地由私人發展改作公營房屋用途，區內即由「豪宅群」變成「公屋群」，安峯更是安達臣道唯一純私人住宅項目。近期更有多個新盤推出，進一步攤薄客源。 分析亦指，安峯每呎成本價最少1.6萬元，故難以平賣，高開卻造成今次結果。

一名地產代理高層估計，雖然樓市氣氛大旺，但安峯明日賣樓，成交量未敢樂觀，「隨時賣10間內」。另一名地產代理指，安峯今天截票，但售樓處仍較冷清。

會德豐旗下啟德Grande Monaco，上周以折實平均呎價約2.37萬元，首推68伙單位；市場消息指，項目暫收約600票，超額認購近8倍，發展商料最快日內加推單位。

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