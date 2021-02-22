藍籌股陸續放榜去年度全年業績，是武肺疫情下大部份企業渡過最困難的一年，如果連這一關也捱過，只要估值以及息率吸引，對風險承受能力較低、尋求穩定回報的收息一族而言，是一個非常好的stress test（壓力測試），決定是否長線持有某隻股票。

疫情下中電（002）售電大數據，具有參考價值。武肺肆虐整年，工商活動的確大減，但影響較預期為低（表一），商業售電量按年跌5.2%、基建及公共服務則跌4.3%、製造業亦減少2.8%，而相關下跌幾乎全數被住宅用電增加9%所抵消。WFH（在家工作）的趨勢，令中電全年本港售電量僅跌0.9%，而本港電力業務營運盈利更增半成，至78億元。

香港仍是中電盈利主要來源（表二），全年營運盈利116億元，本港佔67%，其餘三分一盈利則落在中國及澳洲。全年股東應佔溢利114億元，每股盈利4.53元，以今日收市價73.25元計，現價市盈率（PE）16.2倍。彭博綜合券商預測，今明兩年預測PE 15.6倍及15.3倍，預測股息率4.35厘及4.43厘。

中電備受老友記歡迎，是每季派息一次（表三），頭三次例牌一樣，每季派0.63元，末期息（中電稱為第四次中期息）派1.21元，全年累派3.1元（中電連續多年保持派息遞增的往績，2016至2020年度全年派息分別為2.80元、2.91元、3.02元、3.08元及3.1元），對退休一族而言，算是相當不錯的數字。以2020年度全年派息3.1元計，現價股息率約4.23厘。

對比另外兩隻公用股：港燈（2638）及煤氣（003），前者今年預測息率4.2厘，後者只有3.2厘。而今年預測PE，兩股皆約為26倍，遠高於中電。

過去三年，中電股價介乎最高的90.4元（19年2月）至最低的63.4元（20年3月），平均價為77.6元。買中電，不會帶來如騰訊（700）或美團（3690）般爆炸性升幅，但旨在買完安心瞓覺，四厘息有數得計。

股榮

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