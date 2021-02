港交所(388)委任首位外籍行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin),外界對不諳普通話的洋人掌帥及公佈仍待證監會批准,質疑聲音一直未停。擔任港交所獨立非執董12年的資深銀行家陳子政對本報表示,在當前複雜國際地緣環境下,港版國安法通過後外界又有種種詮釋之際,「好多國際投資者對香港能否保持真正國際化、公平獨立的金融中心有疑問」,委任一位資歷超班、既熟悉歐美市場溝通,而又無揸綠卡的非華籍舵手,「畀一個信心外國投資者」,證明香港國際金融中心運作不變,「呢個時候係特別緊要」。

他強調絕非貶低中國重要性,相反內地市場至為關鍵,但經過多年發展包括過去11年李小加任內,中港已建立互聯互通機制,雙方連繫緊密合作恒常,而港交所主席史美倫、董事會及管理團隊,有足夠人脈經驗與內地保持溝通合作,「唔會因為CEO一個人唔識中文而反艇」。

北水流入固然是港股引擎,但不單北水及散戶,他指歐美基金及大型機構投資者亦不可輕忽,「(委任外籍舵手)喺經過深思熟慮」;面對內地龐大融資需求及境外投資者胃納,港交所作為中介平台要雨露均霑兩邊受惠。

未批准先公告 迫不得已兩害取其輕

是次行政總裁委任須待證監會批准才生效,與前兩任公佈時已獲核准有別。有評論形容港交所「先斬後奏」、「霸王硬上弓」,甚至「搞喎」與證監會關係,委任能否獲批亦存疑。

陳子政回應,程序上港交所當然明白委任須經證監會批准,但今次公佈「係迫不得已兩害取其輕」做法,雖因消息外泄並不理想,但有關處理已在徵詢法律意見並符合上市規則下,「董事會的一致決定(發公告)」。他認為人事任命屬股價敏感資料,「No comment」非妥善答案,持續迴避只會引來更多揣測,「否認更是講大話」,故董事會在消息外洩後開了數小時會議,「硬着頭皮」作出最合乎情理決定。

被問及委任倘不獲通過如何收科,他重申不能越俎代庖替證監會回應,但不忘補充若然發生,市場震盪必大,對香港國際金融中心形象亦很大打擊,「梗係唔希望會發生,但我哋絕無意思施壓,係百分百尊重SFC,they have their job to do(各司各職)。」

現年52歲的歐冠昇為阿根廷人,持克羅地亞護照,任命若獲准年期為3年。有市場人仕猜測,港交所非純粹商業機構有一定敏感性,老外舵手或屬過渡性人選,適當時候會由中國籍人仕掌帥。

陳子政否認歐是過渡人物,稱二人認識,形容對方是「超班」(overqualified)人選,比李小加入港交所前在摩根大通職級「高一兩級」,行內人皆知歐有份量,正因其在國際層面有說服力,既熟悉歐美又不是揸美國passport,以免在當前中美磨擦下碰觸敏感地帶,要符合如此多條件,「咁嘅人選係好難搵」,雙方亦投入承諾。

在港交所CEO跑馬仔甄選中,外電曾報導英國出生、高盛亞洲前高層及現任加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤(Mark Machin),亦是熱門人選,馬在區內工作逾廿年熟悉香港,行內外知名度高且有國際視野。對於其他傳聞人選及是否國籍不獲考慮,陳子政拒作評論。

12年獨董生涯即將卸任 寄語港交所思考轉型

曾任花旗香港「一哥」的陳子政,銀行界資歷近三十年,退休後於2009年4月起擔任港交所(388)獨立非執董,今年股東大會後將卸任。12年獨董生涯,陳子政自言感受良多,是珍貴學習機會令眼界大開,若要講遺憾,「唯一可能係我哋成功來得比較容易,忽略自己需要轉型的方位。」

今日的港交所與本港股市,與10多年前相比,無論機構業務、性質、人事及企業文化都已截然不同,交易規模亦更加壯大,他說見證了「改變才是永恒」,對港交所亦是好發展。

但另邊廂,他認為多年來港交所基本業務及盈利結構,其實沒多大分別,仍以現貨市場及衍生工具交易為主;鄰近對手如倫交所,則已大力發展數據業務,此亦是兩年前港交所睇中對方欲併購的亮點之一,「我哋呢方面唔單止遲,甚至未起步。」他寄望候任行政總裁或可開拓新思維。

外界一直指港股市場已A股化,現時本港逾2500間上市公司,超過5成是中國企業,交易量及市值佔比,分別達9成及逾8成。

陳子政形容這並非港交所刻意追求,「無法喎內地經濟咁大」,是順理成章的趨勢,未來交易量及市值佔比,「好快超過9成係預咗」。

港交所早前建議,調高主板上市公司的最低盈利要求,被外界批評趕絕本地企業,只招攬國企及獨角獸掛牌。他認為這是錯覺,港交所是商業平台亦服務香港企業,「唔可以比人睇我哋淨係服務國家」,但不少規模較細公司良莠不齊亦是事實,故早前向市場諮詢意見,方案亦非無得傾「not cast in stone」。

除了陳子政外,任期至今年股東大會的董事,還包括2008年起任獨董的莊偉林,及分別於2014及2015年起,擔任獨董的胡祖六及馮婉眉。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!