恒指周一高開426點，收市倒跌324點，報30,319點；主板成交3,025億元，創歷史新高。港股通南向資金買賣成交為903億元，北水淨流入約54億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，股王騰訊（700）以北水成交72億元居榜首，但大媽不似以往每日淨買數十億元，反而出現淨沽接近8億元，拖累股價跌3.7%，收報713.5元。

科技股大震倉，美團（3690）及小米（1810）無一倖免，雖然北水成交額介乎39億至48億元，但同樣錄淨沽，分別減倉9.3億元、2.3億元，股價齊挫5%。

其餘活躍股，上海投資者透過港股通淨沽紫金礦業（2899）、藥明生物（2269）、吉利汽車（175），涉及1.4億至3.5元，深圳投資者亦沽出3.8億元保利協鑫能源（3800）。

北水持續買入中移動（941）， 淨流入最多達12億元，股價逆市升3.5%，報55.65元。港交所（388）、中海油（883）及思摩爾國際（6969）同樣淨流入逾5億元，連同中糧家佳康（1610）、中芯（981）、恒騰網絡（136），佔總淨流入近六成。

數據反映，大媽淨買入策略有兩大變化，一不再追捧昔日重磅愛股，反而狂沽獲利；二是倉位情傾細價股，大多淨流入股份，均未有上榜滬深股通的十大成交活躍股。

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