外管局資本項目管理司司長喺官方刊物放風，研究鬆綁個人境外投資，配合大灣區「理財通」。北水不斷，香江水頭更足。周一，港股整固等結算，收30,319，跌1%。本周唔少政經戲碼，除咗周一嘅「愛國者治港」政改研討會，仲有周三財政預算案、周五恒指季檢，密切留意。

上年底至今年初，網上討論區同券商落盤app嘅留言板，常見股民提到「3點鐘神秘力量」，意指每到下晝3點，股市以至個股，若果跌緊，都可能被一股力量托起。以雷蛇（1337）為例，上周四、五喺3點後，分別出現跌幅收窄同轉跌為升；恒指上周五亦喺3點後倒升。係咩力量？

若歐洲係夏令時間，咁歐洲股市如英法德股，喺香港時間下晝3點開市；但歐洲現時係冬令時間，遲一個鐘開市，嗰股力量唔係歐股。說穿了，又係北水！中國股市3點收市，內地資金就喺港股繼續炒股，而沽港股換A股嘅利淡操作通常喺A股收市前完成，故3點後北水利好居多。

恒指公司季度檢討結果將於周五出爐，市場預期恒指改革諮詢結果亦會同步出爐。今趟季檢，市場除咗聚焦有咩股份納入藍籌，亦關注有咩股份可以納入港股通，供北水買賣。光大証券預測，潛在入圍名單中，生物醫藥、物業管理、休閒娛樂、家具家電等消費股比例喺80%以上。

潛在新貴包括生物醫藥股藥明巨諾（2126），該公司上年11月上市，主要從事抗癌藥研製同商業化，前周同賽默飛達成合作，推動淋巴瘤CAR-T細胞免疫療法，新藥上市申請已獲受理。里昂證券預計，該公司2023年可實現盈利。該股周一破頂後見獲利回吐，收45.3元，睇下入唔入圍北水買貨名單。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！