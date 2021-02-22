●中聯通（762）上月移動出賬用戶淨增54.5萬戶，累計達到3.06億戶；其中4G用戶淨增273.9萬戶，累計達到2.73億戶。至於固網寬帶用戶1月淨增81.2萬戶，本地電話用戶本月淨減2.4萬戶。

●中國旺旺（151）今日於港交所（388）回購610萬股，每股作價介乎5.9元至5.94元，涉資3,608.1萬元。

●中國人壽（2628）公佈上月保費收入，未經審計的原保險保費收入約為 2,189 億元人民幣，按年上升13%。

●中國財險（2328）公佈，謝曉餘因退休辭去公司執行董事的職務，由今日（22日）起生效。

●國家外滙管理局資本項目管理司司長葉海生日前於外管局刊物《中國外匯》的文章中表示，局方正研究有序放寛個人資本項下業務限制，當中包括研究允許境內個人在每年5萬美元額度內投資境外證券、保險等可行性，並會配合人行做好大灣區「理財通」試點。

萬通保險表示，大灣區人口龐大，加上區內居民對保險產品的殷切需求，相信可為港澳保險業添注新的增長動力，歡迎有關措施。公司又指，有關措施及「理財通」的啟動亦可為其母公司雲鋒金融迎來更大的業務發展空間。

●上海醫藥（2607）公佈，聯營公司開發的「Prolgolimab 注射液」已獲國家藥監局批出III期臨床試驗通知書。該藥是一種以單克隆 IgG1 抗體為骨架的全人抗 PD-1 單抗注射液，用於治療晚期非鳞状非小细胞肺癌，及進展性、復發性或轉移性宮頸癌成人患者等。

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