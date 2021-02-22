今年皇極經世流年卦是「賁卦」，卦象為上艮下離。三國時代經學家虞翻解釋，在眾多的兆象中，其中以艮為土，為地文，離為天文。清代大儒黃宗羲以此代表天上之磒石流星等天文現象。

今天距離地球最近的行星火星非常忙碌，它正在迎接3個地球訪客，是阿聯酋、中國及美國的3艘飛船，未來幾個月將會天文熱議。

現在的情況正應驗了16世紀歐洲預言家諾查丹瑪斯（Nostradamus）的預言，他的預言大部份都不記年月，但其中有一段特別提出了1999年之預言：

「1999年7月，當恐怖大王從天而降，將喚醒蒙古大帝，在那前後的期間，火星將在幸福之名下出兵統治。 」

其中火星一詞，可解為古代羅馬神話中的戰神，所以歐洲有人解為世界末日，有西方邪教甚至集體自殺。其實1999年7月是基於當時使用的儒略曆，今天的格里曆約6月，當時前南斯拉夫正在內戰，美國插手用炸彈及巡航飛彈轟炸貝爾格萊德（Belgrade），這就是恐怖大王從天而降，1999年8月本世紀最後一次日全蝕在此市出現，而戰事在此前已停火，美軍誤炸中國駐南斯拉夫大使館，其後很多大學生破壞美國領使館外牆報復。

此時也正是中國崛起的開始，中世紀人見到東方人就當為蒙古人，在此年美國第一次派無人探火星船登陸火星，同年又有兩次登陸，則失敗了，所以今次登陸火星，就是這預言之延續。

在占星上，火星大多主戰爭、鬥爭、是非不和，但是農曆年後股市大升，這正因為火星位於白羊座的廟旺宮，配合歲星，才有推波助瀾之作用。同樣星辰，時空不同，吉凶各異，這是術數之道理。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

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