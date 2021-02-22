走火警終於發揮作用！話說上星期四北水回歸，港股反高潮下跌，眼見倉位盈利縮水，加上倉位現金水平持續低企，所以進一步沽貨鎖定利潤。上星期五大市先插後倒升，昨日則先高開後倒跌，chok到阿媽都唔認得。因為已完成執倉，縱然反彈時贏得較少，但跌市時抗跌力亦較強，所以能夠從容面對。預期大市高位波動未完，可以做嘅就係睇住大數做人，回氣再上就皆大歡喜，假若盈利底線再受衝擊，也要手起刀落再減倉。講到尾，保住盈利要緊。

舊經濟股全線起動，通脹預期升溫，資源股炒到飛起；本港疫苗殺到，磚頭股、零售股、銀行股全線起動。在不同平台經常提到嘅美容孖寶——必瘦站（1830）、醫思醫療（2138）破頂再破頂，走勢一流，有貨繼續坐定定。有留意兩間公司的通告，不難發現佢哋近期強攻內地市場，擴闊版圖之餘，也可升呢成為內需股，何樂而不為？

嫌升得太多唔想追，不妨留意去年底上市的瑞麗醫美（2135），集團主要在浙江省提供醫療美容服務，勝在細細粒（市值9.5億元）易炒，昨日一棍創出收市新高，倘能突破上市高位0.51元，隨時又會升到你唔信，止蝕放在招股價0.4元。

唐牛

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