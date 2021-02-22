樓市氣氛高漲之際，再有新盤密鑼緊鼓推售。恒地（012）旗下元朗現樓洋房新盤尚悅．天城早前獲批滿意紙；發展商指，項目最快將於下周以招標推售。

恒地營業（一）部總經理林達民指，尚悅．天城料最快本周末開放予公眾參觀，有機會下周以招標形式推售。項目涉及16幢洋房，實用面積1,772至1,826方呎，全部均附連天台及地下花園。

發展商最新開放9號洋房，連裝修示範單位予傳媒參觀，實用面積1,777方呎，採用三套房連書房間隔，另連510方呎私人花園。單位以藍色布藝，配襯木元素，整體簡約別緻。其中客廳和睡房均採用花樹作裝飾牆，更顯優雅。值得留意的是，項目前臨一列平房，景觀開揚。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！