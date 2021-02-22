人稱「洗米華」的澳門著名富豪周焯華旗下的太陽國際，繼上周五停牌公佈就收購1,000台加密貨幣礦機訂立無法律約束力的諒解備忘錄後，今早再宣佈向不少於6名承配人配售最多2.5億股，配售價每股0.321元，惟配股公告未再提及上周五公佈收購加密貨幣礦機計劃的事宜。受消息刺激，太陽國際以1.8元高開3.5倍，開市首1分鐘衝2.16元即見頂，最多升4.4倍，曾下5年新高，最新已由高位回吐逾五成，報1.07元，單日升幅167%，成交2,467萬元。

太陽國際是次配售股份相當於擴大後股本10.32%，每股配股價較停牌前收市價0.4元折讓19.75%，集資淨額7,784萬元。周焯華持股量將由66.08%攤薄至59.26%。

該公司上周五表示，根據諒解備忘錄，擬收購加密貨幣採礦設備，包括合共1,000台加密貨幣礦機Bitmain Antminer S19、Bitmain Antminer T19、MicroBT Whatsminer M32及MicroBT Whatsminer M31S。賣方主要從事蒙古、新疆和四川省的加密貨幣礦場的運營提供設備。太陽國際擬按每股0.321元發行新股作為支付代價。然而，今日太陽國際的配股公告只表示，配售事項所得款項淨額擬用於一般營運資金。

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