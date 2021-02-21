港府將於本周三（24日）公佈新一份財政預算案，財政司司長陳茂波已預料今年財赤高達3,000億元，暗示有意開徵新稅項及加稅；此時，有政黨提倡向金融業開刀，上調股票印花稅以增加政府收入，引起證券界強烈反彈。港府未有否決之餘，更話會平衡各方因素；但業界憂慮加稅會傷害股市，結果得不償失。

武肺疫情衝擊下，本港多個產業蕭條，唯獨金融業一枝獨秀，但自由黨及新民黨建議政府提高印花稅，由目前0.1%上調至0.2%，足足高出一倍。若以上年的332.3億元股票印花稅收入計，加稅後大約多300億元收入。雖然現今股票交投熱熾，但有業界人士擔心加稅會撲熄氣氛，轉投其他股票市場，結果得不償失。

港股實行雙邊徵稅，買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額0.1%的股票印花稅。過往港股日均交投量為數百億元，但隨著中概股回流及大型IPO登陸，交投破千億元已成新常態。多個證券業界代表早前與財庫局副局長陳浩濂會面時反建議，港府應考慮調低印花稅，甚至改為單邊徵稅，有利吸引更多個人及機構投資者參與。在谷大港股交投量時，吸引更多企業赴港上市之餘，庫房收入亦會提高。

金融服務界議員張華峰坦言，本港稅率在主要股市中已屬高水平。如內地A股市場只向賣方收取0.1%印花稅，美股更沒有印花稅。若增加稅率猶如趕客，亦令基金及大刁卻步，料港股成交量至少減少兩成。富途控股高級合伙人鄔必偉表示，透過牛牛買賣美股的成交額本身遠超於港股，擔心調高稅率後，會令更多人移至美國、新加坡等市場。

但鍾國斌認為，目前股市每日平均成交量達2,000億元以上，即使成交量減少兩成，按每日1,600億元計，印花稅上調至0.2%，每年可增加500億元收入。他認為，全球央行放水，而「北水」持續流入本港，股市難大規模萎縮。

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