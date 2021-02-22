上午10時25分

國家外滙管理局資本項目管理司司長葉海生上周五透露，外滙局將研究論證允許境內個人在年度5萬美元便利化額度內開展境外證券、保險等投資的可行性。消息刺激港股高開426點，及後走勢反覆，升幅一度收窄至44點，最新升225點，報30,870點，主板成交818億元，北水淨買入39.74億元。

資金追逐再通脹概念，資源金屬股喪炒，江銅（358）升12.9%，報21.3元，創9年新高。鞍鋼（347）、馬鋼（323）升7至8%。中糧家佳康（1610）升15%，至6.25元創上市新高。

資金由科技股流出，騰訊（700）及美團（3690）分別逆市跌0.6%及0.9%，SaaS股微盟（2013）及移卡（9923）跌3.2%及1.4%。

富時羅素公佈，中國指數納入明源雲（909）、華虹半導體（1347）、福萊特玻璃（6865）及農夫山泉（9633）及宏橋集團（1378），其中宏橋股價漲半成最勁，農夫山泉逆市跌0.8%。

剔出港股包括華晨中國（1114）、雅居樂（3383）、中通服（552）、華潤電力（836）、上石（338）、北控（392）、大唐發電（991）、新城發展（1030）、華電國際（1071）、中國再保險（1508）、麗珠醫藥（1513）、紅星凱美龍（1528）、保利物業（6049）及青島港國際（6198）。

亞太非中國非日本指數，納入大型港股包括JS環球生活（1691）、敏華控股（1999）、敏實集團（425）及海豐國際（1308），剔出的包括維他奶國際（345）、嘉里建設（683）。變動將於3月19日收市後生效。

上午9時20分

港股今早升穿31000點，報31071點，升426點；H指報12244點，升137點； 騰訊（700）升1.14%，報746.5元；美團（3690）升2.88%，報435.8元；小米（1810）升1.8%，報31.2元。

上午9時05分

港股黑期最新升254點，報30804點；較現貨高水160點。

隔周五美股靠穩，港股ADR個別發展，其中騰訊（700）跌0.08%，折合報740.4元；將於明日公佈業績的滙控（005）則跌1.22%，報45.8元；阿里巴巴（9988）跌0.6%，折合報255.5元。

焦點股份方面，德視佳（1846）、阜博（3738）、首程（697）、新疆新鑫（3833）發盈喜；小米（1810）澄清電動車研究未達正式立項階段。

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