美債息率高企，歐洲股市早段均跌，美股部份熱炒板塊盤前股價大跌。

晚上7時半，德國DAX指數跌0.56%，至13,915點；英國富時100指數跌0.55%，至6,587點；法國CAC40指數跌0.5%，至5,744點；意大利富時MIB指數跌0.77%，至22,957點。

在美國上市的中概股盤前股價大跌，富途（美：FUTU）盤前跌5.77%，至178.75美元，老虎證券（美：TIGR）跌6.32%，至32.77美元；聲網（美：API）跌5.51%，至92.68美元；百度跌4.23%，至325.52美元。

電動車股Tesla（美：TSLA）跌3.02%，至757.74美元；蔚來（美：NIO）跌2.8%，至53.5美元；理想汽車（美：LI）跌2.41%，至29.84美元；小鵬汽車（美：XPEV）跌3.6%，至40.88美元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！