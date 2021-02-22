疫情稍見緩和迹象，加上工商物業自去年底撤銷雙辣稅，吸引不少外地投資機構重臨。其中新加坡房地產機構投資者SilkRoad Property Partners，最新透過代理行購入粉嶺全幢工廈，造價達3.21億元。

世邦魏理仕最新透露，粉嶺安全街10及12號堅達中心，樓高6層，總面積約97,750方呎，以成交價3.21億元計，呎價約3,284元；新買家為SilkRoad Property Partners，是次屬該集團在港第四項工業投資。

資料顯示，上述物業由可祥物流有限公司承租，目前每月租金為97.6萬元；其後由2022年3月1日，每月租金將增至112.2萬元，租約期至2024年。換言之，新買家租金回報介乎3.6至4.2厘。

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