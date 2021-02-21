SPAC熱潮席捲美國新股市場，新加坡交易所亦高調表態，力爭年內引入SPAC機制，欲搶先飲亞洲區「頭啖湯」。近日市場盛傳港交所（388）開始研究SPAC，本報獲悉該所向個別券商了解意見。但有專家認為，引入SPAC機制與港交所收緊借殼上市的原意存在衝突，加上「中概股」回流絡繹不絕，港交所不缺生意。

港交所發言人回覆本報查詢時表示，香港是亞洲領先的環球上市集資市場，於2020年共迎來了140多家新上市公司。「我們不時研究加強或改革上市制度的各個方案，既致力提高香港新股市場的競爭力和吸引力，亦確保能維持市場質素。」

SPAC大行其道 今年初累計籌476億美元

SPAC是特殊目的收購公司（ Special-Purpose Acquisition Company），又稱空白支票公司（Blank check company），是首次公開招股（IPO）及借殼上市以外，近年較常見的上市方式。SPAC日益盛行的情況亦引起本港金發局關注，該局行政總監區景麟在其最新網誌吹風，有關議題值得謹慎研究。

據SPAC Analytics統計，去年全球共有248宗SPAC上市，集資共833.4億元（美元，下同），宗數及金額分別急升55%及5倍。單計美國市場，有237宗SPAC上市，集資共798.7億元，佔全美IPO總集資額的44%。截至周五（19日），今年全球暫錄160宗SPAC上市，集資高達475.8億元，已佔去年逾半。

如「上市的私募股權基金」 尋找優質項目

香港一般散戶對SPAC或感陌生，擁有投資SPAC經驗的另類投資平台安投（Altive）合伙人王浩然接受本報訪問時，解答SPAC與傳統IPO的分別，及如何捕捉投資機會。

王浩然指出：「傳統IPO是公司尋找資金，而SPAC是資金尋找優質公司。」SPAC一般由互惠基金、對沖基金，主權基金等創始人（Sponsor）發起。SPAC上市時沒有實質業務，須在特定時間內成功收購公司（一般為兩年）。例如新能源貨車公司Nikola（美：NKLA），便是透過與SPAC VectoIQ合併後上市，屆時股票亦會「改名換姓」，故市場視SPAC為「啤殼」的一種 。但王浩然認為，相比起「殼股」，以「上市的私募股權基金」形容更為貼切。

王浩然解釋，殼股擁有相當資產及業務去維持上市地位，但SPAC入面只有現金，並且會存放於第三方的信託內，而一般只會投在保本保息的國債產品，在獲股東批准交易後方可動用信託內的資金。與私募股權基金相似的是，均由專業的管理團隊或基金經理去物色投資目標，投資者此前並不知悉有關投資，主要分別在於SPAC只會投資一個項目。

在上市前，創始人及管理團隊會為SPAC提供至少500萬美元、用於上市費用的初始資金；上市後，其會獲得已發行總股本的20%普通股股份作為報酬。而個人及機構投資者可透過IPO，認購每單位以10美元定價發行的證券。

或與港交所近年方向存衝突

王浩然相信，SPAC可為未上市的公司提供更快、成本更低的上市方式。一般IPO要經過審查、聆訊、路演等程序，並要委任保薦人、包銷商等，上市；但SPAC由成立到上市只須要短短數月的時間，在與收購目標公司協商時，大致上已可確定收購價格，相比IPO定價更穩定。而且，SPAC的管理團隊亦會聘用包銷商、顧問、核數師等專業人士，可減輕公司上市籌備工作的負擔。

當SPAC在限期內仍未成功收購公司，便會將本金連同早前投資的利息退還予股東。若股東不喜歡收購目標，亦可選擇以發行價格贖回提早離場。王浩然表示：「係有保障嘅投資外，其實仲有潛在的升值，好多機構投資者會視SPAC為有選擇性的現金投資，去買優質嘅公司。 」

然而，細價股專家、宏高證券投資經理梁杰文認為，港交所近年嚴打啤殼，期望公司循正常IPO程序上市，SPAC與港交所的原意有衝突，若推SPAC機制無疑是自打嘴巴。他認為，即使該所研究SPAC亦不感意外，只是順應潮流的門面工夫，「香港市場彈性無美股咁大，SPAC牽涉到修改《上市規則》，由諮詢到落實至少消耗幾年時間，屆時SPAC熱潮都可能過咗。」

目前港交所《上市規則》第21章，容許沒有實際業務、只是以投資為目標的公司上市，俗稱「21章公司」，類近SPAC的沒有業務的架構，就此入手更快、更容易? 梁杰文認為，「21章公司」限制頗多，包括只可投資公司不多於3成的股權，即管將限制擴至7成，一定會影響現有24家「21章公司」。

梁續指，美國三間交易所競爭激烈，故以不同方法吸引公司上市；但港交所在香港有壟斷地位，暫見不到迫切性推SPAC機制，「大型中概股生意多到做唔切，上市費用及交投量令港交所賺唔少，諗唔到有咩原因要佢開後門畀人上市。」

投資者可留意團隊往績、收購範圍

雖然香港未引入SPAC，但投資者仍可在二級市場買賣美國上市的SPAC，但沒有業務的SPAC，投資者又應如何選擇 ? 王浩然認為，投資者須特別注意兩點，包括SPAC管理團隊的往績，及收購目標公司的行業及地區，這些都會顯示於招股書上。

王浩然以軟銀（Softbank）旗下的願景基金（SVF）為例，由於SVF過往領投及收購經驗豐富，在私募市場上建立良好信譽，因此其去年底首推的SPAC SVF Investment Corp.（美：SVFAU）反應及表現均不俗；SVFAU於上月18日上市至今，累計升幅達40%，周四報14美元。他續指，市面上有20至30個管理團隊推出超過一隻SPAC，部份甚至成功收購，投資者可多加留意。

SPAC收購目標公司的行業及地區亦是關注點，王浩然表示，無人駕駛相關公司近年甚受SPAC青睞，包括電動車充電站及雷達公司。近日SPAC市場焦點落在盈科拓展創辦人兼主席李澤楷，夥PayPal創辦人Peter Thiel成立的SPAC Bridgetown 2 Holdings（美：BTNB），主攻東南亞地區的新經濟、金融服務及傳媒相關的公司，首掛當日升幅高達30%，投資者不妨可留意。

王浩然提醒，當SPAC未有任何收購消息公佈，而股價升到12至13元時，投資者只是以溢價買入10元的現金及未來的消息，所以須視乎個人的資金取態及風險胃納。值得留意的是，即使SPAC成功與目標公司合併後，公司日後的表現不如預期，亦有機會招致損失。

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