政府統計處公佈上月消費物價指數，較去年同月上升1.9%，是繼過去6個月連續下降後，首次錄得正增長。

政府解釋，升幅主要是由於去年1月份政府代繳公營房屋租金，及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升19.1%）、住屋（上升6.1%）、煙酒（上升2.5%）和雜項物品（上升0.8%）。

此外，在2021年1月份錄得按年跌幅的類別為交通（下跌3.1%）、衣履（下跌2.6%）、耐用物品（下跌1.8%）、外出用膳（下跌0.8%）、食品（不包括外出用膳）（下跌0.3%）和雜項服務（下跌0.2%）。

政府發言人表示，一月份基本消費物價轉為按年下跌0.5%，原因是去年農曆新年較早來臨（去年在一月，今年則在二月），令食品價格因比較基數高錄得按年跌幅而造成扭曲。因此，待二月份的通脹數據公佈後，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。政府亦表示，由於環球和本地經濟活動仍未返回衰退前的水平，外圍和本地價格壓力在短期內應維持輕微。

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