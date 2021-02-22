一直靠改名轉運嘅信陽毛尖（362）改出禍，上星期建議改做「中國國龍茅台」，即時俾人批評靠茅台上位，連官媒都點名話「其『良苦用意』路人也都看得明明白白」，搞到唔夠一個星期就認衰仔，為免誤會急急腳改做「中國國龍酒業」。

諗頭多多嘅信陽毛尖上市20年嚟，連埋今次都改過4次名有多，做化工起家本身只係改過做「東君化工」、「大慶石化」、「中國天化工」，2018年忽然賣茶葉，就改做信陽毛尖，但似乎仍然運濟，唔夠一年貿易戰開打令茶葉唔賣得，於是乎又要改名喇。

不過公司又真係有賣酒，上年底中期酒類銷售收入佔三成，其中收購咗一間公司有推出貴州茅台、五糧液推廣，同茅台關係就係咁大把。

其實信陽毛尖上年改名已經搞出個大頭佛，唔知有心定無意，原本想改做「中國新經濟集團」，但係公布做「新中國經濟集團」，咁都可以將個「新」字擺錯，難怪會比官媒𥄫到實。

李華華

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