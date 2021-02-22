華懋觀塘安峯明天開售前夕，會德豐旗下啟德Grande Monaco剛加推2號價單，折實平均呎價24,661元，較首張價單折實平均呎價23,795元高3.6%， 一房單位折實入場費834萬元。

新一張價單涉50伙，戶型涵蓋1房至4房，包括13個1房單位、24個兩房單位、9個三房及4個四房單位。單位實用面積由345至961方呎，單位售價1,049.8萬至3,146.5萬元，呎價28,427至34,040元，平均呎價31,018元。扣除最高20.5%折扣後，單位折實售價834.6萬至2,501.5萬元，折實呎價22,601至27,063元，折實平均呎價24,661元。

發展商指，按折實價計，是次50個單位預計可套現約6.6億元。撇除座向、樓層同景觀等因素，是次屬原價加推。

入場單位為1B座18樓D室單位，屬1房開放式廚房戶型，實用面積351方呎，折實價834.6萬元，呎價23,778元。至於3房及4房戶，折實入場費分別1,398.9萬及2,435.1萬元。

首2張價單合共118伙，折實售價766.2萬至2,501.5萬元，折實呎價21,829至27,063元，折實平均呎價24,183元，折實市值約14億元。

同系Monaco今錄2宗成交，共涉資近2,700萬元。第2A座17樓C單位，實用面積551方呎，成交價1,385萬元，呎價25,136元。買家現租住於同系OASIS KAI TAK，因對會德豐品牌有信心，認為單位出品質素好及有保證，故購入單位自住，由租轉買。

另第2A座35樓D單位，實用面積482方呎，售價1,280.9萬元，呎價26,575元。買家任職設計師，認為項目設計實用時尚，對會德豐品牌有信心，價錢亦符合預算，故購入單位自用。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！