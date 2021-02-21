受中美爭拗及停派股息拖累，滙控（005）股價長期潛水，惟踏入牛年後則三連升，復派股息兼炒經濟復蘇憧憬下，股價重上50元關口在望。不過獅子行浮沉多年，對年輕一代已再無吸引力，本報訪問了兩位九十後股壇常客，其中信用卡達人小斯認為，滙豐唯一亮點是抽新股孖展息低及每日戶口轉賬額高，方便炒股。

財經專欄作家渾水更直接，指從來不買滙控，亦沒有用其孖展借貸或其他銀行服務，「對後生仔嚟講，只係當食花生角度留意吓（新聞），唔會好care」。

曾是滙控股東的小斯，三年前接受訪問時透露，投資組合有滙控、中銀（2388）及恒生（011），2016年英國公投脫歐時，曾低撈後沽貨獲利。他最近對本報表示，「銀行股呢個板塊都唔會睇」，去年9月滙控一度插穿海嘯價見25年低位，他未再趁低吸納，現時亦無持貨，「以前年代買銀行股貪佢穩陣，現在邊有人買呀講真。」

滙控浮沉多年，他指「其實無乜浮過」，去年暫停派息更令股民失信心，現時投資者有錢都追捧新科技股及抽新股，去年至今他也多次認購新股，埋單計「都有六位數字斬獲」，個人持股會㨂騰訊（700）、阿里巴巴（9988）或港交所（388）等類別。

獅子行由港人有多餘錢都買一手，小斯謂今日只用來借孖展抽新股，自己有常用，貪其息率「咁多間最平」，而且預留借貸額較多，其流動銀行服務亦算靈活好用，跨行戶口每日轉賬最多可達300萬元，多過其他銀行，「若果玩股票limit細唔夠用」。

渾水則表明抽新股不會用銀行孖展借貸，即使滙豐息低額多，「銀行好多古靈精怪收費」，散戶寧㨂免佣券商平台，槓桿比率亦較高。他說個人立場理念雖鮮明，但坦言投資炒股都講求務實便捷，即使券商息率較高，「後生仔都係用中資富途牛牛多」。他亦以螞蟻暫停上市一役作比較，富途帶頭退還孖展息，惟滙恒及中銀等大行則沒退息。目前渾水投資組合，包括電商、物管、Fintech等新舊經濟股，亦涉足加密貨幣及美股。

滙豐歸邊中國 「形象已經唔同咗」

由撐港版國安法，到應警方要求凍結前立法會議員許智峯戶口，過去一年多滙豐是非不停。渾水指中美爭拗，「滙豐揀企喺中方一邊已係有目共睹」，無疑歸邊總好過兩邊不是人，有利該行在香港及大灣區擴展，但亦有代價承擔，「同國際社會距離再遠咗」。不過除非富裕客群或開立離岸戶口調撥資金的人，他認為後生仔「唔會好care佢」。

小斯亦稱，停派股息兼凍戶事件後，「滙豐形象已經唔同咗」，感覺上其他外資行如花旗「無咁親中」，相信滙豐要重建形象「仲需要一段長時間」。

今年派息仍待第4季英倫銀行壓測揭盅

滙控（005）本周二公佈去年年終業績，市場預期會重啟派末季息，惟今年度派息去向則要視乎英國壓測結果，而英倫銀行要到第4季才揭盅，故證券界預期，今年首兩季集團季息，或只象徵性宣佈派發金額，實際落袋時間亦可能延後。

滙控綜合19間券商內部預測顯示，2020年度集團派息中位數每股派0.13美元，今明兩年則各派0.24及0.3美元。

牛年開市後滙控首三個交易日皆升，上周五在港收報45.55元，跌1.8%。中投傲揚基金經理溫鋼城表示，即使因等候壓測結果，今年度首一兩季派息可能受到影響，但隨着疫苗接種令疫情受控，炒經濟復蘇因素下，滙控2021年末季息及2022年度派息，應會趨向正常化。

大摩估計，滙控業績將公佈派末季息每股0.15美元，今年全年派0.22美元，其中首季宣佈派0.05美元，但實際落袋時間可能要到8月，次季股息料維持0.05美元。高盛則預測，集團去年末期息每股僅派0.1美元，今明年度各派0.3及0.4美元。

年初英倫銀行宣佈，恢復2021年度銀行壓測評估，結果在第4季公告，並會成為當局研判銀行業能否恢復派息至正常水平的參考。

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