80年代開始,香港地產市道爆炸式增長,建築師行業亦進入了一個黃金時期,培育了不少規模龐大的大型事務所。而著名的王歐陽(Wong & Ouyang)便是其中之一。

歷史上一段頗長的時間,香港並沒有在本地訓練的建築師。此前,在港執業的華人建築師,大都受訓於歐美,或者上海等設有建築系課程的大學。直至1950年,香港大學正式成立建築系,香港才開始有本地訓練的建築師。在港大建築1955年的第一屆畢業生當中,有不少後來亦成為了叱咤香港建築界的人物。建築師王澤生和伍振民便是其中之一。他們二人於1958年組成Wong, Ng and Associates事務所。1964年,從上海聖約翰大學畢業的建築師歐陽昭加入,事務所改名Wong, Ng, Ouyang and Associates事務所。伍振民後來於1972年離開,和劉榮廣另組事務所。而事務所亦改名 Wong & Ouyang and Associates。不少港島區的大型綜合發展,均是出自他們的手筆。

一般我們或許有個感覺,認為這些所謂「大firm」的大型事務所,集中大型商場和炒樓等項目,出品一定比較商業化,比較循規蹈矩。但回看王歐陽的創辦人之一—建築師王澤生的自邸,不難發現它有濃濃的前衛感覺。這個住宅建築於1966年建成。驟眼看來,整個建築物如同一個頭大身細的造型。頂部的長方形體和下方的結構相比較大,好像有一種懸浮於半空之中的感覺。王澤生將建築的長方形主體,以懸浮吊臂的方式,從地面抬升。此手法和日本代謝派建築師菊竹清訓1958年的自邸Sky House,在造型和結構表現方面均十分相似。長方形主體的四邊,均是水平連貫的長形窗,可以將四周的景致吸收進入室內空間,亦可以加強長方形主體的水平幾何,令建築的水平線條更加強而有力。整個房子的佈局十分簡單。王澤生將入口位置,放於建築物的中心。此門廊的空間,除連接客廳和飯廳之外,亦有通往睡房的樓梯,令上落和左右的動線集中在一點,令空間的佈局更為靈活。

整個建築物的外牆,都採用了不加修飾的清水混凝土,帶有強烈的粗獷主義色彩。而王歐陽的其他早期作品,亦同樣喜用不加修飾的混凝土。香港人對於獨立屋或者都有一個刻板印象,覺得一定是金碧輝煌,雲石和羅馬柱的豪華設計。王澤生的粗獷主義自邸,正正提醒我們獨立屋建築的其他可能性。

黎雋維

80後英國註冊建築師及建築歷史學者。

討厭建築,所以寫建築。

