中港股市今日顯著受壓，港股跌逾300點。安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強今日下午舉行記者會時，表示仍對亞洲股市有信心，認為美元持續走弱、北亞和東南亞之間的增長差異將縮小、不少外國投資者對A股的興趣增加等因素，續吸引資金流入亞洲市場。由於港股市場非常開放，故大市的波動相對大，惟有數個利好因素推動後市再向上，包括AH股價差、港股估值亦算便宜、企業盈利回升等。

陳致強估計，北水仍會持續湧港買貨，其中內地互惠基金日漸增加，將成為北水的新資金；並指只在香港上市的中資股份較受北水追捧。他又看好五大投資主題， 分別是本地旅遊、機械建設、醫療及生物科技、太陽能，以及自給自足概念，例如5G、半導體及再生能源股。

對於人民銀行在農曆新年假期後，持續抽走市場資金，令中港股市震盪。安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，人行在新年後收緊流動性的舉動是預期之內，並不代表貨幣政策開始緊縮，加上當局已表明政策「不急轉彎」，財政及貨幣政策仍維持寬鬆，市場對此人行的流動性操作屬反應過度。

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