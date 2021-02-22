德視佳

德視佳（1846）發盈喜，預期截至去年底業績將由虧轉盈，賺6300至6600萬元，去年同期則錄得虧損340萬元，虧轉盈主要由於眼科手術總數增加及確認一次惟不可扣減上市開支撥備4220萬元。

阜博

阜博集團（3738）公佈，旗下附屬公司與深圳A股上市公司廣東省廣告集團（省廣）附屬簽訂戰略合作協議，開展有關業務合作，省廣為中國最早成立的廣告公司之一，目前為全球超過300家知名企業提供專業化營銷服務。

首程

首程（697）發盈喜，預期截至去年底全年錄得盈利不少於6.42億元，按年增長不少於45%，主要由於主營業務收入及盈利規模保持快速增長，停車業務收入按年增長超過170%，成為公司最大收入來源。

新疆新鑫

新疆新鑫（3833）發盈喜，預期截至去年底盈利1800萬元人民幣，按年增長620%，主要由於電解鎳售價上升8.5%，銷售成本減12%。令年度內營業盈利增長383%至1200萬元人民幣；訴訟撥備回撥1610萬元人民幣，但部份被探礦權減值抵銷。

冠華

冠華國際（539）公佈，公司在債務重組期間發現一筆9.94億元人民幣信貸融資，但公司於本港管理層並不知悉，公司已要求於內地會計師提供進一步資料。而公司於本港核數師則注意到一筆9.46億元人民幣的未償還貸款，當中部份可能無計入先前的賬目內。核數師表明不會恢復審核，直至有關事宜獲令人信納地完成為止。公司可能進一步委託第三方就有關貸款融資尋求意見。

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