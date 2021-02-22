本港即將有疫苗供應，疫情有望於短期內緩和，惟不少企業繼續重整架構，縮減寫字樓租用樓面。仲量聯行最新報告指，甲廈上月租金按月下跌0.6%，跌幅收窄；而甲廈空置情況仍然嚴峻，上月整體空置率升至9.3%。

仲量聯行報告指，1月整體甲廈租金按月跌0.6%，較去年12月跌1.1%，跌幅明顯收幅收窄。空置率方面，整體甲廈上月錄得約36.6萬方呎負吸納量，較去年12月錄約17.56萬方呎，急升逾一倍；帶動上月整體甲廈空置率升至9.3%，按月增0.4個百分點。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷指，由於香港對內地市場尤其重要，相信本港將較其他同類型市場更快反彈；加上過往幾年在港落戶的內地企業不斷增加，香港商廈租賃市場長遠將會受惠。

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