彭博引述消息人士指，螞蟻集團旗下網商銀行在一份郵件聲明中稱，作為數碼人民幣研發參與機構之一，將按照中國央行安排推行試點測試。

早前內媒第一財經曾報道，數碼人民幣APP中，選擇添加錢包的運營機構除六大國有銀行外，網商銀行及騰訊（700）旗下微眾銀行均已位列其中，這兩家銀行的狀態為「即將開通」 。

而中國證券報指，此前數碼人民幣曾在深圳、蘇州、北京等地進行試點活動，本月初北京啟動「數字王府井冰雪購物節」數碼人民幣紅包預約活動，向在京個人發放1,000萬元數碼人民幣紅包，拉動內需，鼓勵「就地過年」。

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